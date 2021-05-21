Замглавы департамента Минпромторга арестовали на два месяца

Заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольга Покидышева проведет два месяца под стражей. Решение о ее аресте принял Басманный суд Москвы.

Меру пресечения чиновнице выбрали по делу о мошенничестве, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Суд избрал в отношении Покидышевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля», — уточнила она.

Арестовали и экс-директора этого же департамента Ольгу Колотилову. Сейчас она является помощником губернатора Новгородской области.

СК вменил обеим женщинам мошенничество в особо крупном размере. Ранее стало известно, что Подкидышеву и Колотилову задержали в Москве.