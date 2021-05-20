Замглавы и экс-глава департамента Минпромторга задержаны в Москве

В четверг замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга Ольгу Покидышеву и экс-главу этого департамента Ольгу Колотилову задержали за мошенничество. Об этом сообщила газета «Ведомости».

В пресс-службе Басманного суда пояснили изданию, что следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Колотиловой и Покидышевой в виде ареста до 19 июля 2021 года. Это уже третье уголовное дело против высокопоставленных сотрудников из Минпромторга. В самом министерстве пока никак не прокомментировали задержание.

На прошлой неделе бизнесмена Алексея Меркушкина, который приходится сыном бывшему главе Мордовии и Самарской области, выбрали меру пресечения. Его арестовали на два месяца. Мужчину обвинили в даче взятки. Вину задержанный не признал. Известно, что в 2015 году Алексей Меркушкин занимал должность зампредседателя правительства Мордовии и был акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк».

Следствие полагает, что вместе с председателем совета директоров банка и еще одним акционером он передал более семи миллионов рублей управляющему мордовским отделением Центробанка Александру Тренькину.