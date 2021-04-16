Замглавы департамента экономики мэрии Москвы обвинили во взятке в 5 млн рублей

Заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому обвинили по делу о получении взятки в пять миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Кроме него по делу проходят Дмитрий Рославцев и Михаил Самылов.

«Расследуется уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента экономической политики и развития правительства Москвы, а также первого заместителя директора ГБУ города Москвы „Городское агентство управления инвестициями“ и начальника организационно-планового отдела того же учреждения», — сказано в сообщении ведомства.

Они обвиняются по статье УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору».

Следствие считает, что с февраля 2020 по апрель 2021 года эти люди, будучи в сговоре, потребовали от московского бизнесмена более пяти миллионов за помощь в «беспрепятственном подписании» актов сдачи-приемки выполненных работ по уже ранее заключенным договорам.

Информация о задержании Костромы появилась вечером 15 апреля. Заместитель председателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев рассказал, что Кострома находится в изоляторе временного содержания на Петровке. У Костромы нет жалоб на условия содержания. Двое других фигурантов дела отправлены под домашний арест.

Леонид Кострома стал заместителем главы руководителя департамента экономической политики и развития города российской столицы в июле 2020 года. Он занимается вопросами разработки стратегии социально-экономического развития Москвы, а также оценивает эффективность работы органов исполнительной власти.