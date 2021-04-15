В Москве задержан замглавы департамента экономики мэрии столицы

Полиция задержала заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому. Об этом рассказал заместитель председателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев в разговоре с РИА «Новости».

«Кострома находится в ИВС (изолятор временного содержания — прим. ред.) на Петровке», — приводит агентство слова правозащитника

На условия содержания, по словам Зуева, у чиновника жалоб нет.

Леонид Кострома был назначен на должность заместителя главы руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы в июле прошлого года, сказано на сайте мэрии Москвы. Он курирует вопросы по разработке стратегии социально-экономического развития столицы, также Кострома ведет оценку эффективности органов исполнительной власти.