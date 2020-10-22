Замглавы комитета по конкурентной политике Подмосковья задержали по подозрению во взятке

Силовики задержали заместителя председателя комитета по конкурентной политике Московской области Максима Фатина. Следствие подозревает его в получении взятки в особо крупном размере, но сумма пока не раскрывается.

В Кузьминском суде Москвы сообщили АГН «Москва», что следствие просит арестовать Фатина до 20 декабря. Ему уже предъявили обвинение.

«В суд поступило ходатайство следствия об аресте Максима Фатина до 20 декабря. Ему предъявлено обвинение по ст. 290, ч. 6 (УК РФ)», — рассказали в пресс-службе суда.

Максим Фатин занимал должность замглавы подмосковного комитета по конкурентной политике с октября 2014 года, уточняет газета «Известия».

Накануне стало известно, что за взятку будут судить сотрудника военкома в Ростовской области. По предварительным данным, он получил взятку в размере 100 тысяч рублей. Ее передали с целью помочь юноше избежать призыва и получить ограничения по здоровью. В результате в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело аж по трем статьям.