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    21 октября 2020, 19:22

    Сотрудника военкома в Ростовской области будут судить за взятку

    Дарья Морозова

    Передано в суд уголовное дело на начальника отделения военного комиссариата городов Каменска-Шахтинского и Донецка. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По данным следствия, обвиняемый получил взятку в размере 100 тысяч рублей. За эти деньги он собирался помочь молодому человеку избежать призыва и получить ограничения по здоровью.

    На сотрудника завели уголовное дело по трем статьям: «Получение взятки», «Превышение полномочий» и «Служебный подлог».