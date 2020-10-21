Сотрудника военкома в Ростовской области будут судить за взятку
Передано в суд уголовное дело на начальника отделения военного комиссариата городов Каменска-Шахтинского и Донецка. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По данным следствия, обвиняемый получил взятку в размере 100 тысяч рублей. За эти деньги он собирался помочь молодому человеку избежать призыва и получить ограничения по здоровью.
На сотрудника завели уголовное дело по трем статьям: «Получение взятки», «Превышение полномочий» и «Служебный подлог».