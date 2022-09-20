Закон о дезертирстве. Главное об уголовном наказании за военные преступления | 360°

Криминал 20 сентября 2022, 13:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Закон о дезертирстве. Главное об уголовном наказании за военные преступления Госдума рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за дезертирство и мародерство Госдума РФ

Читать 360tv в

Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за дезертирство, мародерство и неисполнение госконтракта. Законопроект внесла в Госдуму фракция «Единой России».

Парламент рассмотрит идею дополнить Уголовный кодекс России такими понятиями, как «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт», и ужесточить наказание за связанные с ними преступления. Первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов сообщил сайту «Дума ТВ», что законопроект обсудят на пленарном заседании.

Реклама

На срок от трех до 10 лет предложили отправлять в тюрьму за добровольную сдачу в плен, если нет признаков государственной измены. Отказ от ведения боевых или военных действий обернется солдату до трех лет лишения свободы, а мародерство — до 15 лет.

Реклама

За самовольное оставление части в условиях боевого конфликта или ведения боевых действий введут наказание до 10 лет лишения свободы. Тяжесть в этом случае зависит от срока отсутствия. Например, за отсутствие от двух до 10 суток лишат свободы на срок до пяти лет, до одного месяца — до семи лет. Если военнослужащего не было дольше месяца, его смогут посадить на срок от пяти до 10 лет.

«Мы повышаем ответственность за нарушение выполнения условий государственного контракта по государственному оборонному заказу, а также отказ от подписания этого контракта. Причем мера ответственности коснется не только исполнителя госконтракта, но и заказчика», — рассказал Андрей Красов.

Кроме того, введут ответственность за порчу или поломку вооружения, военной техники и боеприпасов, а также добровольную сдачу в плен.

Законопроект готов к рассмотрению во втором чтении. Госдума может принять его сразу же в третьем, а Совет Федерации — одобрить все поправки на следующий день.

0 0 0 0 1 0