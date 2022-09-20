Госдума рассмотрит возможность введения уголовной ответственности за неявку или дезертирство россиян в запасе | 360°

Важное 20 сентября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

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Viber Госдума рассмотрит возможность введения уголовной ответственности за неявку или дезертирство россиян в запасе Госдума рассмотрит закон об ответственности за дезертирство россиян, находящихся в запасе РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы рассмотрят пакет изменений к Уголовному кодексу. Россиян, находящихся в запасе, могут начать привлекать к уголовной ответственности за неявку на службу в срок или дезертирство. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты.

«Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов несут уголовную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных настоящей статьей», — отметили авторы поправок. Речь идет о наказании за дезертирство или неявку в установленные сроки без уважительных причин на службу продолжительностью более одного месяца.

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Если указанные нормы примут, россияне в запасе окажутся приравненными к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту в вопросе ответственности за совершение указанных преступлений.

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В том же законопроекте предложили внести в УК несколько новых статей. По мнению депутатов, документ следует дополнить ответственностью за добровольную сдачу в плен и мародерство. Максимальное наказание по этим статьям — до 15 лет лишения свободы.

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