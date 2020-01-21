Заключенный сбежал из колонии и оставил вместо себя муляж

Мужчина убежал из исправительной колонии-поселения (ИК-42) в Красноярском крае. Вместо себя он подложил муляж. Совершить задуманное ему удалось благодаря нарушениям в работе сотрудников колонии.

«Осужденный, воспользовавшись отсутствием надзора и контроля со стороны дежурной смены, заложив муляж в спальное место, в ночное время скрылся с места отбывания наказания», — заявили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Заключенного поймали в тот же день. Он находился на железнодорожной станции Иланская. Теперь в его отношении возбудили уголовное дело о побеге. Нижнепойменская прокуратура проверила работу ИК-42. Выяснялось, что ее сотрудники нарушили несколько статей Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Начальник колонии получил представление. Сейчас оно находится на рассмотрении. Исправительная колония № 42 предназначена для мужчин, которые впервые отбывают наказание.

Ранее стало известно, что ирландская компания Identv с помощью искусственного интеллекта смогла разгадать тайну побега заключенных из особо охраняемой тюрьмы в Алькатрасе. Этот случай произошел в 1962 году.