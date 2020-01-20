Искусственный интеллект раскрыл судьбу беглецов из тюрьмы «Алькатрас»

Ирландская компания Identv с помощью искусственного интеллекта раскрыла детали тюремного побега полувековой давности. Оказалось, что братья-каторжники Джон и Кларенс Англин смогли сбежать из особо охраняемой американской тюрьмы Алькатрас в 1962 году и выжили.

Самообучающаяся программа визуального распознавания лиц обнаружила двух преступников на фотографии 1975 года, которая была сделана в Бразилии. На ней изображены братья-беглецы в очках. Система уточнила, что это Джон и Кларенс Англин с вероятностью 99,7 процента.

«Используемый нами алгоритм отдаленно напоминает сличение отпечатков пальцев», — рассказал газете The Irish Business Post разработчик программы. По его словам само дело о побеге закроется тогда, когда преступникам исполнится по 100 лет, то есть в 2031 году.

Долгое время считалось, что из тюрьмы «Алькатрас» невозможно сбежать, так как она находится на небольшом острове посреди залива Сан-Франциско. Все попытки побега заканчивались смертью беглецов, которые не могли осилить ледяную воду и быстрое течение. Из-за этого побег братьев Англин и их приятеля Фрэнка Морриса наделал много шуму в свое время.

Само исправительное учреждение для особо опасных преступников было закрыто в 1963 году из-за нерентабельности содержания в силу такого местоположения. Сейчас остров является одной из достопримечательностей США, которую посещают около миллиона туристов каждый год.