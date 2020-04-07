Преступники подняли бунт в панамской тюрьме из-за коронавируса

Преступники требовали, чтобы выпустили на свободу тех, кто отбыл большую часть своего наказания. Так как иначе, по их словам, они все погибнут в тюрьме. Осужденные разрушали помещения, поджигали кровати и выбивали решетки. Охрана тюрьмы не справилась, поэтому вмешалась полиция.

Сообщается, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ, чтобы угомонить заключенных. Полицейские и охранники не пострадали, о состоянии осужденных информации нет.