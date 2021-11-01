Заявившая об изнасиловании студентка пожаловалась на травлю в соцсетях

Студентка из Екатеринбурга Алина Гаршина, которая заявила об изнасиловании, пожаловалась на травлю в социальных сетях. По словам девушки, ей начало поступать множество сообщений с оскорблениями и угрозами, о чем она рассказала в Instagram.

«У меня в директе (мессенджер в Instagram — прим. ред.) открылся портал в ад. У меня нет возможности ни физически, ни эмоционально сегодня отвечать», — написала девушка и попросила не обижаться на игнорирование предложений о помощи.

По словам Гаршиной, неизвестные оскорбляют ее и предлагают непристойные вещи. В доказательство этого Гаршина приложила скриншот переписки, на котором видны отрывки чужих сообщений с таким содержанием.

Алина Гаршина заявила 1 ноября, что ее изнасиловал в парке неизвестный мужчина. Девушка сообщила, что он продолжил издеваться над ней и в отеле, куда заставил прийти, угрожая расправой, если она будет кричать. О случившемся студентка рассказала полицейским, которые ей якобы не поверили, предупредив об опасности ложного доноса, но заявление приняли.

В Следственном комитете «360» ответили, что по данному факту проводится доследственная проверка.