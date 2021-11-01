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    01 ноября 2021, 11:39

    Заявившая об изнасиловании студентка пожаловалась на травлю в соцсетях

    Студентка из Екатеринбурга Гаршина, заявившая об изнасиловании, рассказала о множестве сообщений с угрозами

    Екатерина Боснак, Екатерина Андронова

    Студентка из Екатеринбурга Алина Гаршина, которая заявила об изнасиловании, пожаловалась на травлю в социальных сетях. По словам девушки, ей начало поступать множество сообщений с оскорблениями и угрозами, о чем она рассказала в Instagram.

    «У меня в директе (мессенджер в Instagram — прим. ред.) открылся портал в ад. У меня нет возможности ни физически, ни эмоционально сегодня отвечать», — написала девушка и попросила не обижаться на игнорирование предложений о помощи.

    По словам Гаршиной, неизвестные оскорбляют ее и предлагают непристойные вещи. В доказательство этого Гаршина приложила скриншот переписки, на котором видны отрывки чужих сообщений с таким содержанием.

    Алина Гаршина заявила 1 ноября, что ее изнасиловал в парке неизвестный мужчина. Девушка сообщила, что он продолжил издеваться над ней и в отеле, куда заставил прийти, угрожая расправой, если она будет кричать. О случившемся студентка рассказала полицейским, которые ей якобы не поверили, предупредив об опасности ложного доноса, но заявление приняли.

    В Следственном комитете «360» ответили, что по данному факту проводится доследственная проверка.