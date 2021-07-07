Захвативший заложников в Тюмени угрожал опасным предметом в сумке

Мужчина, захвативший заложников в отделении банка Тюмени, заявил, что у него в сумке находится опасный предмет. Он требует денег. Об этом заявили в УМВД по Тюменской области.

Информация о ЧП на улице Червишевский тракт поступило в ведомство в 09:20 (07:20 по московскому времени). По данным ведомства, злоумышленник удерживает в заложниках двух сотрудников банка, сообщил ТАСС.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Жильцов дома, где расположено отделение банка, эвакуировали. Всего на улицу вывели около 50 человек. По данным источника ТАСС в экстренных службах города, с захватчиком пытаются вести переговоры.

По данным Telegram-канала Life Shot, у мужчины был рюкзак, из которого торчали провода. Он требует выдать ему 13 миллионов рублей наличными. По информации Telegram-канал Baza, преступник передал записку, в которой потребовал 15 миллионов рублей.