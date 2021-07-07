Захватчик пойман, заложники спасены. Трансляция о происходящем в банке Тюмени

Мужчина взял в заложники несколько человек в отделении Сбербанка в Тюмени. «360» ведет онлайн-трансляцию.

10:13 У мужчины в рюкзаке обнаружили термос.

10:11 По предварительным данным, задержанный имеет нестабильную психику. Он обращался к психиатру и принимал лекарства.

10:08 Источник«Интерфакса» сообщил, что мужчин принес в отделение Сбербанка муляж взрывного устройства.

10:03 На месте находятся СОБР Росгвардии и ОМОН.

10:01 По предварительным данным, неизвестный требовал выдать ему 15 миллионов рублей.

09:58 Сбербанк подтвердил, что мужчина задержан. Никто не пострадал.

09:55 Захваченное отделение банка находится на Червишевском тракте.

09:54 Однако РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщил, что с захватчиком начались переговоры.

09:53Life написал, что мужчина задержан.

09:50 Сообщение о том, что в одно из отделений банка в Тюмени зашел мужчина, стал требовать деньги и угрожать, поступило в МВД в 07:20 по московскому времени. По предварительным данным, в отделении двое сотрудников. На месте работают правоохранительные органы.

09:47 Захватчик утверждает, что в его сумке есть опасный предмет.

09:43 Жители дома, где находится отделение банка, эвакуированы.

09:38 «С ним пытаются вести переговоры. Мужчина требует выдать ему деньги наличкой», — сказал ТАСС представитель экстренных служб.

09:37 Неизвестный требует дать ему деньги в одном из отделений сбербанка в Тюмени.