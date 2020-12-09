Задержаны пять подозреваемых в убийстве дачника под Истрой

В октябре под Истрой пытались ограбить загородный дом. Неизвестные застрелили его хозяина и скрылись. Подозреваемых задержали в нескольких российских регионах.

Полиция вышла на след пяти предполагаемых преступников, сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.

«Задержаны пятеро подозреваемых в убийстве москвича при попытке ограбления его загородного дома», — уточнила она. Сотрудникам правоохранительных органов из Подмосковья помогли коллеги из Брянской, Калужской и Ярославской областей.

Мертвого мужчину нашли 21 октября на садовом участке в деревне Ефимоново. СМИ писали, что погиб один из членов правления местного СНТ. После случившегося возбудили уголовное дело.

Подозреваемых, пояснила Волк, задержали по местам их проживания в Москве, Калужской, Брянской и Ярославской областях. Их доставят к следователю в ближайшее время.

С 1 на 2 ноября в Истре убили бизнесмена Владимира Маругова. Предпринимателя, более известного как «колбасный король», застрелили из арбалета в собственной бане