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    09 декабря 2020, 12:56

    Задержаны пять подозреваемых в убийстве дачника под Истрой

    Александра Ломейко

    В октябре под Истрой пытались ограбить загородный дом. Неизвестные застрелили его хозяина и скрылись. Подозреваемых задержали в нескольких российских регионах.
    Задержаны пять подозреваемых в убийстве дачника под Истрой

    Полиция вышла на след пяти предполагаемых преступников, сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.

    «Задержаны пятеро подозреваемых в убийстве москвича при попытке ограбления его загородного дома», — уточнила она. Сотрудникам правоохранительных органов из Подмосковья помогли коллеги из Брянской, Калужской и Ярославской областей.

    Мертвого мужчину нашли 21 октября на садовом участке в деревне Ефимоново. СМИ писали, что погиб один из членов правления местного СНТ. После случившегося возбудили уголовное дело.

    Подозреваемых, пояснила Волк, задержали по местам их проживания в Москве, Калужской, Брянской и Ярославской областях. Их доставят к следователю в ближайшее время.

    С 1 на 2 ноября в Истре убили бизнесмена Владимира Маругова. Предпринимателя, более известного как «колбасный король», застрелили из арбалета в собственной бане