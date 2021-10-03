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    03 октября 2021, 23:05

    Задержанный по делу убийства студенток в Гае прятался в детском саду

    Дарья Бунякова

    Подозреваемого в убийстве трех студенток из Гая задержали в Орске. Мужчина пытался спрятаться от правоохранителей на территории детского сада. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Задержанный по делу убийства студенток в Гае прятался в детском саду

    «В полицию Орска поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110. Сотрудниками ДПС было организовано преследование данного автомобиля. Злоумышленник бросил транспортное средство возле детского сада и скрылся на его территории», — сказала Волк.

    Она добавила, что в итоге мужчину задержали на территории детского сада. Правоохранители отвезли подозреваемого в отделение. После допроса его передадут сотрудникам следственных органов.

    Утром 30 сентября нашли тела трех девушек с колото-резаными ранами. Первые два трупа обнаружили после тушения пожара в квартире в доме на улице Молодежной в Гае. Тело третьей девушки нашли во двое. Студентки вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже.

    По подозрению в убийстве задержали 30-летнего Александра Лазарева. Мужчина уже был ранее судим за убийство. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.