Задержанный по делу убийства студенток в Гае прятался в детском саду

Подозреваемого в убийстве трех студенток из Гая задержали в Орске. Мужчина пытался спрятаться от правоохранителей на территории детского сада. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В полицию Орска поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110. Сотрудниками ДПС было организовано преследование данного автомобиля. Злоумышленник бросил транспортное средство возле детского сада и скрылся на его территории», — сказала Волк.

Она добавила, что в итоге мужчину задержали на территории детского сада. Правоохранители отвезли подозреваемого в отделение. После допроса его передадут сотрудникам следственных органов.

Утром 30 сентября нашли тела трех девушек с колото-резаными ранами. Первые два трупа обнаружили после тушения пожара в квартире в доме на улице Молодежной в Гае. Тело третьей девушки нашли во двое. Студентки вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже.

По подозрению в убийстве задержали 30-летнего Александра Лазарева. Мужчина уже был ранее судим за убийство. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.