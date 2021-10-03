Задержание подозреваемого в убийстве студенток из Гая попало на видео

Очевидцы засняли, как в Орске задерживали подозреваемого в убийстве трех студенток из Гая. Видео появилось во «ВКонтакте».

На кадрах можно видеть, что в операции участвовало большое количество сотрудников полиции. Двое из них держали предполагаемого убийцу, заломив ему руки, после его посадили в служебный автомобиль.

В ближайшее время подозреваемый должен быть доставлен в отделение для проведения следственных действий.

Об установлении его личности сегодня сообщил региональный СУ СК РФ. По данным ведомства, недалеко от места убийства была найдена куртка, ее направили на генетическую экспертизу.

Подозреваемый — Александр Лазарев. Ему 30 лет. Ранее он был судим, проживает в Оренбургской области.

Тела трех девушек с колото-резаными ранениями обнаружили утром 30 сентября. После тушения пожара в квартире в доме на улице Молодежной были найдены трупы двух погибших. Тело третьей было обнаружено во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.