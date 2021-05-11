Задержанного стрелка из казанской гимназии проверят психиатры

Следователи назначат задержанному за нападение на школу в Казани психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Стрельба в казанской гимназии №175 произошла утром 11 мая. По последним официальным данным, погибли восемь человек, в том числе учитель младших классов.

Стрельбу открыл молодой человек, который прошел в школу с оружием. СМИ писали, что раньше он учился в гимназии, но сейчас является студентом колледжа при университете. Очевидцы также сообщали о звуках взрывов.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанному стрелку 19 лет. У него было официально зарегистрированное оружие.

После стрельбы в гимназии в Казани ввели режим КТО.