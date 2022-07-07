Задержанная в России баскетболистка Грайнер признала вину по делу о контрабанде наркотиков

Задержанная в аэропорту Шереметьево с гашишным маслом в багаже американская баскетболистка Бриттни Грайнер признала вину по делу о контрабанде наркотических средств. При этом она отметила, что никакого умысла у нее не было. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Спортсменка отметила, что собирала вещи в поездку очень быстро, поэтому не учла, что кладет в багаж.

«Я хотела бы признать себя виновной, ваша честь. Но умысла не было. Я не хотела нарушать закон», — заявила Грайнер.

Она добавила, что готова дать показания, но для этого ей нужно время на подготовку.

Сегодня в ходе судебного заседания прокурор закончил представление доказательств по заведенному против Грайнер уголовному делу.

Американскую баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля, когда она прилетела из Нью-Йорка. На багаж спортсменки отреагировала служебная собака. В ходе осмотра личных вещей таможенники нашли картридж для вейпа с гашишным маслом. Против американки завели дело о контрабанде наркотиков в значительном размере. Максимальное наказание предусматривает 10 лет лишения свободы.