Задержание спонсоров сирийских террористов в России сняли на видео

ФСБ опубликовала на видео операцию по задержанию членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Восемь преступников были схвачены в Москве, Новосибирске и Красноярске.

По данным ФСБ, задержанные распространяли призывы к террористической деятельности, а также занимались финансированием террористической структуры в Сирии.

В ведомстве уточнили, что члены ячейки являются выходцами из стран Центральной Азии. На допросе они сознались, что отправляли деньги в САР. По словам одного из задержанных, средства переводили для покупки оружия.

При задержании силовики изъяли средства связи, электронные носители информации и банковские карты.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещена в РФ.