ФСБ задержала членов организации «Катиба Таухид валь-Джихад» в Москве, Новосибирске и Красноярске

Восемь членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* задержали в Москве, Новосибирске и Красноярске. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, члены ячейки призывали к террористической деятельности и занимались финансированием террористической структуры в Сирии, сообщил «Интерфакс».

Задержанные — выходцы из стран Центральной Азии. Преступная деятельность межрегиональной ячейки пресечена, подчеркнули в ведомстве.

Накануне в ФСБ сообщили о задержании шести членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** в Джанкое и Ялте. Преступники распространяли террористическую идеологию, проводили конспиративные собрания, где вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.

Причем действия членов ячейки курировали эмиссары международной террористической организации, находящиеся на Украине.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещена в РФ.

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — запрещенная в России террористическая организация.