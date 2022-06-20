Эстонского шпиона задержали в Мурманске

Оперативники управления ФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии, который планировал собирать данные о силовиках, имеющих допуск к государственной тайне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным оперативников, гражданин Эстонии 1986 года рождения действовал по поручению спецслужб своей страны.

Задержанный сознался в своем умысле и сообщил, что на протяжении длительного времени выполнял задания от представителей Эстонии, как в России, так и на территории других европейских стран.

Ведомство отметило, что действия мужчины создавали условия для преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Шпионаж».

Ранее в Чите сотрудники ФСБ задержали сторонника международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*, готовившего теракт в Забайкальском крае, написал RT.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная в России.