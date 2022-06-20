Готовившего теракт сторонника террористов задержали в Чите

Сотрудники ФСБ задержали в Чите сторонника международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*, готовившего теракт в Забайкальском крае. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов.

«Федеральной службой безопасности в Чите задержан сторонник международной террористической организации „Хайат Тахрир аш-Шам“* (запрещена на территории России), гражданин Российской Федерации, планировавший совершить в Забайкальском крае террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

После нападения подозреваемый готовился уехать в Сирию, где планировал присоединиться к террористической группировке, пишет RT.

Ведомство поделилось видео с задержанием сторонника радикалов.

На опубликованных кадрах видно, что мужчину задержали в частном доме. В ходе предварительного допроса подозреваемый рассказал, что хранит дома оружие и взрывчатку.

В ЦОС ФСБ уточнили, что в доме нашли два самодельных взрывных устройства общей массой 400 граммов, самодельный детонатор, гранаты, автомат К-103 и пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Кроме того, у мужчины изъяли большое количество боеприпасов и запрещенную религиозную литературу.

Задержанный заявил, что раскаивается, и согласился сотрудничать со следствием. В отношении мужчины завели уголовное дело за подготовку к теракту, незаконную покупку и оборот оружия и взрывчатки, а также прохождение обучении для осуществления террористической деятельности.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная в России.