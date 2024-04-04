Криминал 04 апреля 2024, 00:16 Забили до смерти. Подозреваемых в убийстве человека в центре Луганска арестовали СК: троих мужчин арестовали по подозрению в убийстве человека в центре Луганска РИА «Новости»

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Троих мужчин, которых подозревают в убийстве человека в центре Луганска, арестовали. Об этом РИА «Новости» сообщила старший помощник руководителя управления СК России по региону Елена Марковская.

По ее словам, инцидент произошел в сентябре 2023 года. Человека в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение местной больницы.

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«Несмотря на оказанную помощь, он скончался спустя несколько дней, не приходя в сознание», — сказала Марковская.

Ранее пресс-служба СК по Московской области сообщила, что жительница Балашихи созналась в убийстве отца и расчленении его тела. Она обратилась в полицию и рассказала, что убила родственника после пьяной ссоры. Фрагменты тела женщина прятала в холодильнике.