За организацию занятия проституцией в Москве задержана женщина

Полицейские Юго-Восточного административного округа Москвы задержали женщину, которая на Братиславской улице оборудовала под гостиницу пять комнат, в которых за денежное вознаграждение оказывались услуги интимного характера.

Как сообщается на сайте МВД, 39-летняя приезжая была задержана. Вместо того, чтобы предоставлять гостиничные услуг, она пригласила других приезжих женщин для оказания интимных услуг за деньги. При задержании у них были изъяты мобильные телефоны, документы и иные предметы, приобщенные к материалам уголовного дела.

В отношении двух задержанных девушек 21 года и 25 лет были составлены административные протоколы по статье о занятии проституцией. Возбуждено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. Подозреваемая отпущена под обязательство о явке.

Накануне полицейские Санкт-Петербурга пресекли работу пяти вебкам-порностудий. Среди моделей были несовершеннолетние.