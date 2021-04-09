Полиция накрыла вебкам. Петербургские студии с прицелом на США показывали порно подростков

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельности сразу пяти порностудий, для которых, в том числе, снимались несовершеннолетние. Были задержаны 11 человек в возрасте 22-42 лет. Организовал подпольный бизнес 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленобласти. Где он сейчас — неизвестно.

Главк МВД сообщил, что в помещениях находились комнаты для приват-контента, оснащенные программно-аппаратным комплексом для круглосуточной трансляции в интернет порнографических материалов.

«В студиях работали более ста моделей, среди которых молодые девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Контролем за деятельностью студий круглосуточно занимались семь администраторов», — сообщила пресс-служба ведомства.

За порнопродукцию клиенты платили электронной валютой. Полицейские изъяли во время обысков на местах жительства работников студии 54 мобильных телефона с установленными мессенджарами, пять станций удаленного управлению, документацию с инструкциями, графиком и учетом рабочего времени моделей.

По оценкам полицейских, за счет онлайн-трансляции порнографии студиям удалось заработать более 200 миллионов рублей. Во время обысков были также найдены пистолет и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов. Десять человек отпущены под подписку о невыезде, 42-летний помощник организатора нелегального бизнеса задержан. Организаторам нелегальных съемок грозит до шести лет лишения свободы.

Студии работали в вебкам-формате. То есть, девушки показывали интимное видео в прямом эфире или общались с клиентами в чате, выполняя их просьбы.

Силовикам пришлось вскрывать двери вебкам-студий кувалдой, их работники не особенно хотели общаться.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам МВД Петербурга рассказал сайту kp.ru, что разработка порностудий велась с осени 2020 года. Оперативникам поступила информация о том, что в Петербурге действуют не менее шести точек, расположенных в Центральном районе города.

Всего в них работали в три смены 24 часа в сутки семь дней в неделю около ста девушек.

«Как правило они работали на сайтах для Северной и Латинской Америки. Так как модели общаются с иностранцами, то при приеме на работу для них среди требований было какое-то знание языка», — пояснил сотрудник МВД.

Платили порнодельцам токенами, они их конвертировали в доллары и отправляли на зарплатные карты актрис.