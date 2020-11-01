Взрыв в Торговом центре Коврова попал на видео

Граната сдетонировала у посетителя в торговом центре «Рынок Октябрьский», когда он выяснял отношения со знакомой. Момент взрыва попал в объектив камеры наблюдения. Видео с места событий публикует «360».

На опубликованных кадрах видно, как по торговому залу пробегают молодой человек и девушка. После этого падает вешалка с вещами и раздается взрыв, от которого поднимается пыль.

Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, гранату в торговый центр принес 43-летний местный житель.

По версии следствия, он пришел выяснять отношения со своей знакомой. В ходе конфликта боеприпас сдетонировал. Сам владелец гранаты и еще два человека получили ранения. В срочном порядке их госпитализировали в Ковровскую городскую больницу.

Против владельца гранаты завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

Ранее пресс-служба УМВД по Владимирской области уточняла, что перед взрывом действительно был конфликт, но между тремя гражданами, которых доставили в медицинское учреждение.