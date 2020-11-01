Взрыв в Торговом центре Коврова попал на видео
На опубликованных кадрах видно, как по торговому залу пробегают молодой человек и девушка. После этого падает вешалка с вещами и раздается взрыв, от которого поднимается пыль.
Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, гранату в торговый центр принес 43-летний местный житель.
По версии следствия, он пришел выяснять отношения со своей знакомой. В ходе конфликта боеприпас сдетонировал. Сам владелец гранаты и еще два человека получили ранения. В срочном порядке их госпитализировали в Ковровскую городскую больницу.
Против владельца гранаты завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».
Ранее пресс-служба УМВД по Владимирской области уточняла, что перед взрывом действительно был конфликт, но между тремя гражданами, которых доставили в медицинское учреждение.