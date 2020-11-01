Полиция раскрыла подробности взрыва в ковровском ТЦ

Полицейские установили предварительную причину взрыва в торговом центре «Рынок „Октябрьский“» в Коврове. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Происшествие случилось 1 ноября, в 10:30.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося.

Ранее ИА Nation News писало, что супруг одной из сотрудниц рынка якобы на почве ревности взорвал гранату. После хлопка мужчину госпитализировали с оторванной рукой. Взрыв прогремел на втором этаже магазина.