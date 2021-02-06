Взрыв прогремел в жилом здании во французском Бордо

Взрыв случился на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар. На место случившегося оперативно прибыли первичное подразделение пожарной охраны и полиция города. Квартал находится в оцеплении, сообщил ТАСС со ссылкой на данные французского телеканала BFМ TV.

Причины взрыва пока не уточнены.