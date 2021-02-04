По обвинению в изнасиловании задержан экс-кандидат в президенты Франции

Французские полицейские задержали бывшего кандидата в президенты и лидера партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. Политика обвиняют в домогательствах и изнасиловании.

Асселино отправили к следователям утром 3 февраля, пишет Le Point. Весь день политик отвечал на вопросы, связанные с обвинениями в сексуальных домогательствах и насилии. Расследование в отношении Асселино продолжается с 15 мая 2020 года. Тогда заявления на него написали бывшие сподвижники.

Весной политик отрицал все обвинения и заявлял, что таким образом ему хотят помешать участвовать в предвыборной гонке в 2022 году. По его словам, он собирался подать встречную жалобу о клевете. Также Асселино отметил, что несколько человек требовали, чтобы он ушел с поста председателя партии. При этом политика утвердили в должности во время июльского конгресса «Народного республиканского союза».

В 2017 году Асселино удалось набрать лишь 0,92% голосов избирателей по итогам первого тура президентских выборов. Эти голоса принесли ему девятое место среди 11 кандидатов на пост главы Франции.