Выживший при взрыве банкомата в Ивантеевке подозреваемый сдался полиции

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность одного из преступников, который пытался ограбить банкомат в Подмосковье. Информацию об этом предоставили в ГУ МВД России по Московской области.

Утром 7 февраля неизвестные попытались ограбить банкомат «Сбербанка» в Ивантеевке. Во время взрыва один из преступников скончался. Позже стало известно, что второй участник преступления сдался добровольно.

«Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД России „Серпуховское“. Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения», — сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что личность погибшего удалось установить — он был уроженцем Удмуртии 1976 года рождения.

Подобное ограбление банка произошло 19 января в Санкт-Петербурге. Студентка попыталась вскрыть банкомат с помощью пластиковых трубок и газового баллона.