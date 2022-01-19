Студентка в Петербурге попыталась вскрыть банкомат газовым баллоном. Видео

Студентку, подозреваемую в попытке вскрыть банкомат с помощью пластиковых трубок и газового баллона, поймали в Гатчинском районе Ленобласти. Преступление попало на видео.

По данным регионального главка МВД, подозреваемая попыталась похитить деньги из банкомата в поселке Вырица. Накануне, около 04:30, она пришла в отделение финансовой организации и попробовала вскрыть устройство с помощью подводящих пластиковых трубок и газового баллона. Внутри банкомата в этот момент находилась сумма 3 324 000 рублей.

Похищение сорвалось. Девушку спугнула охрана. Она быстро скрылась. По факту случившегося возбудили дело о покушении на кражу. При проверке полиция установила, что подозреваемой 21 год, она учится в одном из петербургских вузов. В тот же день вечером ее задержали на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге. При обыске в квартире студентки нашли отмычки от дверных замков и комплект ножей.

Правоохранители устанавливают личности других злоумышленников, которые могут быть причастны к попытке кражи нескольких миллионов из банкомата.