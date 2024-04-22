Криминал 22 апреля 2024, 10:02 Выживший при нападении в КЧР полицейский находится в тяжелом состоянии МВД: полицейский, пострадавший в КЧР, находится в тяжелом состоянии

Читать 360tv в

Полицейский, пострадавший при вооруженном нападении в Карачаевске, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

В ведомстве уточнили, что наряд группы быстрого реагирования обстреляли из автоматического оружия в районе Нижнего рынка.

Реклама

В состав наряда входили трое сотрудников отдельной роты ППС. Правоохранители были на суточном дежурстве.

Замкомандира мобильного взвода отдельной роты ППС, лейтенант полиции Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант полиции Роман Гущин от полученных огнестрельных ранений погибли на месте.

Третьего полицейского доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

«Руководство и личный состав МВД по Карачаево-Черкесии выражает соболезнования родным и близким погибших сотрудников», — заключили в МВД.