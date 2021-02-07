«Выпустили 38 патронов»: брат застреленного экс-главы дагестанского села раскрыл подробности его смерти

Троюродный брат экс-главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова, которого убили в РОВД Махачкалы, рассказал, что в мужчину якобы выпустили 38 пуль. По его словам, на мужчину подали заявление из-за «какой-то земли».

«Сегодня, в 21:00, его загнали в Советский район РОВД. На него было написано заявление насчет земли какой-то. Убийство было совершено его же земляками из села Новокули. Было выпущено 38 патронов двумя сотрудниками ОМОНа. Это все, что я знаю», — приводит РЕН ТВ слова собеседника.

Он заявил, что его дружелюбного и неконфликтного брата якобы расстреляли в кабинете следователя.

Ранее источник рассказал РИА «Новости», что Капланова застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в Махачкале. По его словам, погибший враждовал с двумя росгвардейцами из Новокули «на почве земельных споров».

Росгвардия пообещала приложить все усилия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Сейчас у здания РОВД собрались около 300 земляков убитого.