Криминал 17 июля 2023, 17:11 Вымогавших 100 миллионов рублей у Митволя задержали в Красноярске ТАСС: вымогавших у Митволя 100 миллионов рублей двух мужчин задержали в Красноярске РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали в Красноярске двух мужчин, которых подозревают в вымогательстве 100 миллионов рублей у пребывающего под следствием главы совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя. Об этом сообщил ТАСС.

«Двух мужчин задержали в центре Красноярска с поличным в результате оперативно-разыскных мероприятий. Они вымогали у Олега Митволя около 100 миллионов рублей за обеспечение мягкого приговора по его уголовному делу», — отметили в статье.

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После допроса фигурантам изберут меру пресечения.

Сторона защиты Митволя отказалась от комментариев по делу, сославшись на необходимость согласования позиции с бывшим чиновником.

Митволя задержали летом 2022 года по делу о хищении при строительстве линии метрополитена в Красноярске. В июле 2023 года его перевели под домашний арест.