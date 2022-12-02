Эксклюзив 02 декабря 2022, 13:11 Ввозившую наркотики в Россию из Европы через Украину группировку ликвидировали Российские спецслужбы: ликвидирован наркотрафик из Европы через Украину

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Федеральная таможенная служба и ФСБ ликвидировали международную наркогруппировку, ввозившую наркотики из Европы в Россию через Украину. Об этом канал «360» узнал от официальных представителей служб.

О ликвидации преступной группировки сообщило главное управлением по борьбе с контрабандой ФТС России и УФСБ России по Москве и Московской области. Преступники занимались контрабандой наркотиков из Европы в Россию транзитом через Украину.

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В результате у них изъяли 80 килограммов гашиша на сумму 200 миллионов рублей.

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Организатор и два его подельника были задержаны в частных домах в Московской области. Организатор проживает в двухэтажном коттедже с женой и четырьмя малолетними детьми. В ходе обыска у него нашли десятки сотовых телефонов, флешки, жесткие диски, оргтехнику и документы на двойное гражданство. Этническая наркогруппировка состояла из шести человек, уроженцев Молдовы, имевших гражданство России и стран Евросоюза — Дании, Румынии и Эстонии. Их преступная деятельность сопровождалась «наглостью и жестокостью».

Месяц назад правоохранительные структуры сообщили, что оперативники ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков в Нижнем Новгороде. Организатор лаборатории и двое сотрудников задержаны.