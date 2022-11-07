Банду наркоторговцев задержали в Нижнем Новгороде | 360°

Криминал 07 ноября 2022, 13:07 Банду наркоторговцев задержали в Нижнем Новгороде РИА «Новости»: ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Нижнем Новгороде РИА "Новости"

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Оперативники ФСБ ликвидировали в Нижнем Новгороде подпольную лабораторию, производящую наркотические препараты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Силовики задержали организатора лаборатории и двух сотрудников. При обыске оперативники изъяли свыше 30 килограммов мефедрона, примерно четыре тонны реактивов для производства наркотиков, пять килограммов марихуаны, свыше 20 миллионов рублей наличностью и 50 миллионов рублей в криптовалюте.

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Кроме того, оперативники сумели задержать межрегионального курьера, в автомобиле которого они обнаружили пять килограммов гашиша и 20 килограммов мефедрона.

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Мефедрон популярен среди молодежи как дешевый синтетический наркотик, который поражает центральную нервную систему, вызывая у потребителя необъяснимые тревогу и страх.

Ранее полицейские арестовали ранее судимого торговца наркотиками в Самарской области. При обыске в его жилье правоохранители нашли крупный сверток с героином, следователи возбудили два уголовных дела, писал RT.