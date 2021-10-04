Второе уголовное дело завели после крушения вертолета в Подмосковье

Следователи открыли еще одно уголовное дело после крушения вертолета Robinson R-44 в Лыткарине. Информация об этом появилась на сайте СК РФ.

Во время расследования СК выяснил, что на вертолете проводились экскурсионные полеты. По данному факту заведено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следствие выяснило, что индивидуальный предприниматель в воскресенье, 3 октября, организовал экскурсионный полет для двух пассажиров. Robinson R-44 вылетел с аэродрома Мячково, позже вертолет потерпел крушение в лесу. Пилот, а также девушка и молодой человек, находившиеся на борту, погибли. После случившегося было открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

У индивидуального предпринимателя прошел обыск, вся документация, касающаяся воздушного судна, изъята, также взяты образцы топлива. СК допрашивает свидетелей, в скором времени пройдет ряд экспертиз. Расследование дела находится на контроле руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.