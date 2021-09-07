В Киселевске нашли двух 10-летних школьниц, пропавших накануне. Девочки были убиты, их тела обнаружили в одном из заброшенных домов. Главные новости о жутком убийстве в Кузбассе — в прямой трансляции «360».

В понедельник две девочки не вернулись домой из школы. Их родители забили тревогу только к ночи, сообщив об исчезновении детей в правоохранительные органы. Полиция разослала ориентировки и начала искать пропавших. Был поднят весь личный состав. В поисках принимали участие правоохранители, отряды волонтеров и простые люди.

В день исчезновения девочек видели в магазине с незнакомым мужчиной. Он что-то купил, а потом скрылся с ними в неизвестном направлении. А во вторник утром стало известно, что найдены тела девочек. Предполагаемого убийцу задержали. Следователи сообщили, что это 41-летний житель деревни Мыски. По данным СМИ, подозреваемый только пару лет назад вышел из тюрьмы, где отбывал срок за изнасилование. СК завел дело по статье об убийстве двух малолетних.