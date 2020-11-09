Одноклассница Антона Макарова, которого подозревают в убийстве сослуживцев под Воронежем, рассказала о том, каким он был в школьные годы. По словам девушки, Антон — хороший и адекватный человек, хотя и вспыльчивый.

«Он был достаточно адекватный. Да, он был вспыльчивый, но он был очень хорошим человеком. И есть», — рассказала собеседница.

Она добавила, что его воспитывали прекрасные бабушка и дедушка, которые всегда ходили на собрания. Сам Макаров дружил только с собеседницей и еще двумя мальчиками-отличниками. С девушками в школе он не встречался.

«Он сам был близко к отличнику, у него пятерок было больше, чем четверок», — добавила девушка и подчеркнула, что он был импульсивным и скрытным, но она не могла бы подумать, что Макаров мог кого-либо убить. Он дрался в школе только с теми, кто его задирал. Сам в конфликт первый не лез. Его недолюбливали за вспыльчивость.

Утром 9 ноября, по версии следствия, Макаров зарубил топором сослуживца, отнял у него оружие и застрелил еще двух человек в военной части на аэродроме Балтимор под Воронежем. После этого солдат пустился в бега. Его сейчас ищут более 100 силовиков и росгвардейцев.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Хищение оружия».