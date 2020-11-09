Уголовное дело возбудили после стрельбы на аэродроме под Воронежем

Следователи завели дело против военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Хищение оружия».

По версии следствия, в районе 05:30 Макаров зарубил топором офицера, похитил у него оружие, расстрелял еще двух человек и ранил одного сослуживца. ЧП произошло на военном аэродроме Балтимор под Воронежем. После этого подозреваемый сбежал. Его сейчас ищут более сотни силовиков и росгвардейцев.

По данным источника «360», все началось со ссоры с рядовым, с которым Макаров был в наряде. Солдата, с которым поругался подозреваемый, сейчас допрашивают. Ранее сообщений о дедовщине в этой военной части не было. Гибель трех человек подтвердили в Минобороны России.