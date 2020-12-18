«Всю ночь стоял грохот»: москвичка рассказала, как сосед взял жену в заложницы
На юго-востоке Москвы вооруженный ножом мужчина заперся в квартире с женщиной и не хотел ее отпускать. СОБР Росгвардии пошел на штурм помещения, подозреваемого обезвредили. Задержанного передали полицейским.
«Как же они надоели, сил никаких нет. Надо мной всю ночь стоял грохот, я даже не видела, что полиция приехала. Я просто одуревала всю ночь, что они творили, это каждую ночь они такое творят», — рассказала «360» соседка снизу.
Собеседница добавила, что сосед уже сидел за убийство первой жены. От второй жены у него пятилетний ребенок. По словам соседки, они постоянно пью алкогольные напитки и скандалят.
«Мы много раз вызывали полицию, у него отец бывший сотрудник правоохранительных органов, был начальником полиции. Даже он не может усмирить своего сына. Вчера он приезжал, чтобы утихомирить сына, но тот отказался впускать его в квартиру», — заключила она.