«Всю ночь стоял грохот»: москвичка рассказала, как сосед взял жену в заложницы

В Москве 18 декабря мужчина взял в заложники свою сожительницу на Балаклавском проспекте. Женщине удалось позвонить в полицию только в половине пятого утра. Соседи подтвердили «360», что всю ночь слышали крики пары.

На юго-востоке Москвы вооруженный ножом мужчина заперся в квартире с женщиной и не хотел ее отпускать. СОБР Росгвардии пошел на штурм помещения, подозреваемого обезвредили. Задержанного передали полицейским.

«Как же они надоели, сил никаких нет. Надо мной всю ночь стоял грохот, я даже не видела, что полиция приехала. Я просто одуревала всю ночь, что они творили, это каждую ночь они такое творят», — рассказала «360» соседка снизу.

Собеседница добавила, что сосед уже сидел за убийство первой жены. От второй жены у него пятилетний ребенок. По словам соседки, они постоянно пью алкогольные напитки и скандалят.

«Мы много раз вызывали полицию, у него отец бывший сотрудник правоохранительных органов, был начальником полиции. Даже он не может усмирить своего сына. Вчера он приезжал, чтобы утихомирить сына, но тот отказался впускать его в квартиру», — заключила она.