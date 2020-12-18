Спецназ Росгвардии задержал взявшего в заложники женщину москвича

На юго-востоке Москвы вооруженный ножом мужчина заперся в квартире с женщиной и не хотел ее отпускать. СОБР Росгвардии пошел на штурм помещения, подозреваемого обезвредили.

Неизвестный захватил заложницу в доме на Балаклавском проспекте, сообщили в пресс-службе Росгвардии. На место происшествия оперативно приехали полицейские и росгвардейцы.

Мужчина 40 лет насильно удерживал женщину внутри, а предъявленные правоохранителям требования выполнять отказывался. Открыть дверь он тоже не захотел.

СОБР решил брать квартиру штурмом. Сотрудники ведомства проникли в квартиру через окно. Подозреваемого они обезвредили.

Оказалось, что женщину запер в квартире ее ранее судимый сожитель 1980 года рождения. Сейчас ей ничто не угрожает. Обошлось без пострадавших. Задержанного передали полицейским.

Накануне на другом конце Москвы мужчина облил себя бензином и грозился совершить самосожжение. Спасателей вызывал его сын, на место послали полицию и скорую. Житель столицы, предположительно, находился в неадекватном состоянии.