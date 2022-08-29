«Всех меняет выпивка или наркотики». Появилась версия изнасилования ребенка на Сахалине

В Курильске задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и покушении на убийство ребенка. Брат предполагаемого преступника в беседе с «360» предположил, что совершить подобное он мог под воздействием наркотиков.

Родственник задержанного подчеркнул, что знает о наркотической зависимости брата.

«Знаю, что он наркоман. Как только он начал употреблять наркотики, я с ним перестал общаться», — отметил мужчина.

По его словам, они не виделись и не созванивались уже пять лет, хотя и живут в одном городе. Собеседник «360» подтвердил, что брат был ранее судим, жил в разных местах. В последнее время работал — рыбачил.

«Раньше он был нормальным. Всех меняет выпивка или наркотики», — заключил мужчина.

Правоохранительные органы задержали в Курильске мужчину, который подозревается в изнасиловании и покушении на убийство несовершеннолетнего.

Задержание 46-летнего жителя Курильска прошло на Итурупе. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступлений по статьям «Изнасилование потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста» и «Покушение на убийство» УК России.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Информации о возрасте и состоянии пострадавшего от его действий ребенка нет.