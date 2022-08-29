Подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство ребенка задержали в Курильске

Правоохранительные органы задержали в Курильске мужчину, который подозревается в изнасиловании и покушении на убийство несовершеннолетнего. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление СК России по Сахалинской области.

Задержание 46-летнего жителя Курильска прошло на Итурупе. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступлений по статьям «Изнасилование потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста» и «Покушение на убийство» УК России. Правоохранители уточнили, что подозреваемый пытался убить ребенка, чтобы скрыть другое преступление, которое совершил против него.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемого. Информации о возрасте и состоянии пострадавшего от его действий ребенка нет.

Ранее стало известно, что в США мужчина попытался выкупить у женщины ее дочь. «Покупатель» предложил американке 100 тысяч долларов за ребенка. Испуганная женщина вызвала полицию. Оказалось, что незнакомец и ранее пытался купить ребенка.