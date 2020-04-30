Все тела нашли после прорыва дамб в Красноярском крае

Полицейские нашли тела всех, кто числился пропавшими без вести со дня ЧП на золотом прииске в Красноярском крае. В октябре 2019 года вода смыла каскад дамб на золотодобывающем предприятии в Курагинском районе региона.

«Накануне в Курагинском районе Красноярского края были обнаружены фрагменты тела мужчины. Сегодня обнаружено еще одно тело. Оба мужчины найдены в 800 метрах от дамбы вниз по течению реки», — сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее нашли тело еще одного сотрудника артели, где произошла авария. Всего после ЧП пропавшими без вести числились три человека. Сейчас там работает следственно-оперативная группа.

Каскад дамб технического водоема на золотом прииске в селе Щетинкино Курагинского района прорвало 19 октября. Поток воды, глины и камней затопил два общежития временного типа в рабочем поселке при золотодобывающей артели. Все разрушенные дамбы построили незаконно. Начальника участка и горного мастера предприятия арестовали. Во время ЧП погибли 17 человек. Травмы различной степени тяжести получили 23 жителя рабочего поселка.