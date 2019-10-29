Семьям жертв аварии на золотом прииске выплатили по миллиону рублей

Родные шести погибших при прорыве дамбы на юге Красноярского края получили компенсации. Из резервного фонда региона им выплатили по одному миллиону рублей.

«Комиссией по выделению средств из резервного фонда правительства принято решение о выделении в размере одного миллиона рублей родственникам шести погибших граждан. Средства уже перечислены», — приводит РИА «Новости» слова министра социальной политики края Ирины Пастуховой.

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Она добавила, что семья еще одного погибшего получит такую же сумму, по 200 тысяч рублей получат 15 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и по 100 тысяч — четыре человека, которые получили легкие травмы.

Дамбы технического водоема прорвало утром 19 октября недалеко от поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Все гидротехнические сооружения были построены незаконно. Происшествие случилось на территории золотодобывающего прииска. Вода затопила два общежития временного типа.

Согласно официальным данным, в результате ЧП погибли 17 человек. Судьба еще трех человек пока не известна.