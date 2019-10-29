Семьям жертв аварии на золотом прииске выплатили по миллиону рублей
«Комиссией по выделению средств из резервного фонда правительства принято решение о выделении в размере одного миллиона рублей родственникам шести погибших граждан. Средства уже перечислены», — приводит РИА «Новости» слова министра социальной политики края Ирины Пастуховой.
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Она добавила, что семья еще одного погибшего получит такую же сумму, по 200 тысяч рублей получат 15 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и по 100 тысяч — четыре человека, которые получили легкие травмы.
Дамбы технического водоема прорвало утром 19 октября недалеко от поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Все гидротехнические сооружения были построены незаконно. Происшествие случилось на территории золотодобывающего прииска. Вода затопила два общежития временного типа.
Согласно официальным данным, в результате ЧП погибли 17 человек. Судьба еще трех человек пока не известна.