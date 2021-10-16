Врио министра спорта Пензенской области задержали за взятку

Врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского задержали по подозрению в получении взятки 15 октября. Решается вопрос о предъявлении обвинения, сообщил сайт областного Следственного комитета. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил чиновника в отставку.

Врио министра Григория Кабельского задержали 15 октября сотрудники ФСБ Пензенской области после получения им взятки в размере 120 тысяч рублей. Следователи считают, что в общей сложности чиновник мог получить в виде взяток сумму в размере одного миллиона 250 тысяч рублей.

По информации следствия, Григорий Кабельский на систематической основе получал взятки за определенные действия или бездействие в рамках организации спортивных мероприятий Пензенской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». Правоохранители решают вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил чиновника в отставку в связи с утратой доверия, сообщил сайт областной администрации. Распоряжение глава региона подписал 15 октября.

Заместителя министра сельского хозяйства Якутии задержали по подозрению в получении крупной взятки. Следствие считает, что республиканскому бюджету нанесен ущерб в размере 40 миллионов рублей.