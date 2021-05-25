Замминистра сельского хозяйства Якутии задержали по делу о крупной взятке. Видео

В Якутии задержали заместителя министра сельского хозяйства Василия Афанасьева по подозрению в получения взятки в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ему предъявлено обвинение по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

Следствие установило, что в 2018 году Василий Афанасьев узнал об искусственном завышении объемов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом. Он не стал раскрывать об этом информацию за ежемесячные вознаграждения от директора кооператива, а также помогал незаконно получать субсидии. За три года замминистра получил от предпринимателя более одного миллиона рублей.

«Являясь председателем комиссии по отбору получателей субсидии на заготовку и сдачу молока, он обеспечил незаконное предоставление министерством сельского хозяйства из бюджета республики повышенной субсидии данному сельхозтоваропроизводителю», — сообщили в СК.

Следствие считает, что бюджету Республики Саха нанесен ущерб в размере 40 миллионов рублей.

Чиновника задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.