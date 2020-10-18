Врачи рассказали о состоянии выброшенных из окна в Саратове девочек

Выпавших из окна многоквартирного дома в Саратове девочек лечат в Клинической больнице имени Миротворцева. Пострадавшие сейчас в тяжелом состоянии.

«Две девочки из одной семьи поступили вчера днем в Клиническую больницу имени Миротворцева с травмами после падения с высоты. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное», — сообщила ТАСС руководитель отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина.

По версии следователей, 17 октября жительница Заводского района Саратова выбросила из окна квартиры на четвертом этаже двух своих дочерей. Девочкам пять и восемь лет. Уже возбуждено уголовное дело.

Источники СМИ сообщают, что после происшествия женщина пыталась совершить самоубийство. После этого ее тоже госпитализировали.

Жительница саратовской многоэтажки, где случилось ЧП, рассказала «360», что раньше за семьей странностей не замечалось. Никто в ней не употреблял алкоголь. Но вот родители девочек были в разводе. Мужчина при этом регулярно приезжал и виделся с дочками.